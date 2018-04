Descrizione evento: Escursione lungo il percorso delle Castelliere e la Palude di Colfiorito attraversando prima i boschi e le aree rurali dei piani e poi i laghetti della palude! Sarà l’occasione per osservare piante e animali di quest’area dell’Appennino Umbro-Marchigiano. Nel pomeriggio, per chi vuole, visita del Museo Paleontologico Archeologico di Serravalle del Chienti, dove è conservato lo scheletro di un ippopotamo preistorico, del sito archeologico di Plestia e della Botte dei Varano ! Percorso: Colfiorito - Castelliere - Palude - Conlfiorito. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 7 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale), 5 € (visita MuPA, Plestia, Botte dei Varano) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Snack Bar, ore 10:00, Via Adriatica, 222, 06034 Colfiorito PG, Italia, Colfiorito

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito