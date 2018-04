Descrizione evento: E’ un percorso ad anello che inizia dal piccolo borgo di Podalla sopra il lago di Fiastra a 900 metri di altitudine. L'itinerario è parte del Grande Anello dei Sibillini (GAS) e inizia nella piccola e intima valle di Rio Bagno costeggiando un piccolo e piacevole torrente, fino a raggiungere una piccola chiesetta dove faremo la prima sosta. Poi si sale sopra un brullo altopiano, utilizzato dai pastori per il pascolo delle pecore, per scendere all'interno di un bosco più fitto. Qui incontreremo un altro ruscello con una piccola cascata! Si riguadagna poi quota, e qui è il momento del panorama sulle Marche, dalle colline fino al mare e dove pranzeremo...al sacco! Un altra bella passeggiata in pace tra i prati d'altura e poi si riscende al piccolo borgo di Podalla. Una giornata da trascorrere lontano dal caos per ricaricarci con una bella passeggiata nella natura! Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore e mezzo Lunghezza: 14 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:30 presso Bar Alimentari appena dopo il ponte sulla sinistra (di fianco alla Chiesa), 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago Vedi tutti i dettagli nel nostro sito