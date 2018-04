Non definito

Descrizione evento: In Recital 2018 Claudio Batta, volto noto di Zelig, spazia tra il vasto repertorio degli ultimi suoi due spettacoli comici: Agrodolce dove si parla di abitudini alimentari degli italiani, sprechi e consumi inadeguati – e Da quando ho famiglia sono single spettacolo che affronta l’argomento educazione e genitorialità. Non può mancare un accenno a “Capocenere”, noto personaggio di Zelig con la sua “Nimmistica”. Lo spettacolo è presentato e affiancato dal cabarettista Norberto Midani.



Prima dello spettacolo apericena in Caffetteria a partire dalle ore 20, incluso nel biglietto d'ingresso.