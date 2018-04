Descrizione evento: Formazione Danza 2018 è il progetto che il Politeama dedica alla danza nelle sue diverse discipline. Tre giornate di stage con insegnanti di fama nazionale e internazionale. Il 15 aprile si svolgerà quello dedicato al Musical e sarà tenuto da Roberto Croce, coreografo dei più famosi musical italiani e regista televisivo. I partecipanti saranno divisi in classi di studio Intermedio (8-12 anni) e Avanzato (+ 13 anni). Il programma prevede due lezioni, la prima ore 11-12.30 per i partecipanti di livello intermedio, la seconda ore 14-15.30 per i partecipanti di livello avanzato. Le lezioni si terranno nei locali della Sala Polivalente del Politeama, uno spazio attrezzato con parquet tecnico adatto alla danza e dotato di tutti i confort necessari a vivere un’esperienza formativa di alto livello. L’iscrizione, del costo di 50€ per ciascuna lezione, è obbligatoria e può essere effettuata inviando un’e-mail all’indirizzo info@politeama.org entro il 9 aprile 2018. Roberto Croce. Inizia da giovanissimo lo studio della danza e diventa ballerino in diverse produzioni televisive e teatrali, in particolare col maestro Gino Landi di cui dal 1988 diventerà stretto collaboratore. Partecipa quindi a diverse trasmissioni: Premiatissima, Risatissima, Bene Bravi Bis, Sandra Raimondo show e molte altre e poi collabora come assistente a Serata d’onore, Taormina arte, Uno su cento, Varietà, Fantastico, ecc. Numerosi anche i suoi lavori per il teatro Il Paese dei campanelli, Cin-ci-là, Il Conte di Lussemburgo, Naked Boys Singing e per Musical Evita con Malika Ayane, My Fair Lady e Tutti insieme appassionatamente con Luca Ward e Vittoria Belvedere, Jesus Christ Superstar le varie edizioni tra cui le storiche versioni con Carl Anderson e con Ted Neeley, Yvonne Elliman e Barry Dennen, Sette spose per sette fratelli, Billy Elliot, Il Marchese Del Grillo e Mamma Mia. Nel 1993 firma le coreografie di Bellezze al bagno per Heather Parisi e la regia di Landi, su Rete 4. Da qui inizia una importante carriera come coreografo e regista per la televisione: Numero Uno, Luna Park, Oggi sposi, Arrivano le nostre, Per tutta la vita, Sette per uno, Tutti pazzi per il musical, Miss Universo, Sanremo Estate, Napoli prima e dopo, Garda che musical, Miss Italia, I Raccomandati, David di Donatello, Ciack si canta, Sfilata d’amore e moda, Lo zecchino d’oro, Domenica in.