Descrizione evento: I SENTIERI DELLA 9 FOSSI

Escursione Naturalistica

In collaborazione con Avis Bike Cingoli

Martedì 1 maggio 2017



La nostra guida ci condurrà in questa nuova avventura naturalistica che, dal Cristo delle Marche, dove potremo ammirare uno sconfinato panorama sulle nostre infinite Marche, visiteremo l'Eremo di San Michele Arcangelo, fin su al Pantanaccio per una magnifica visuale sul borgo medievale di Cingoli.



Avrete la possibilità di scegliera tra due percorsi di diverse difficoltà che si snodano interamente su strade sterrate.

Come da tradizione, l'escursione si concluderà con il pranzo offerto dall'Avis Bike Cingoli per una giornata di condivisione, meraviglia e scoperta!!



I cavalli faranno da cornice a questa esperienza e, nel pomeriggio, il maneggio sarà a disposizione per passeggiate a cavallo su richiesta per concludere magnificamente la giornata!



Per info e prenotazioni:

Equiturist cell. 3348543673



Partenza/Arrivo:

Equiturist - via Internone n° 8 CINGOLI

Coordinate: 43,344949 13,224983

Orario:

Ritrovo Cingoli, ore 08.00 Porta Pia

Ritrovo ore 08.30 Equiturist.

Partenza escursione ore 09,00

Lunghezza: Percorso breve km.6 – Percorso lungo km.11

Dislivello: Percorso breve 350 mt – Percorso lungo 530 mt

Difficoltà: E Escursionistico



Quota di partecipazione individuale comprensiva di pasto €15 (€ 12 per i tesserati Marchescursioni e per i partecipanti alla 9 Fossi).



Puoi prenotare dal sito www.marchescursioni.it

email: marchescursioni@gmail.com

Via Whatsapp al 373-7526074 indicando il nome e cognome e il numero di persone.

Telefonando al numero 366-5231976.



Prenota in modo facile&veloce a questo link:

https://marchescursioni.space360.it/?pec-events=i-sentieri-della-9-fossi&event_date=1525132800



Scansiona il QR code ti porterà direttamente sulla pagina di prenotazione.