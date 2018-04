Descrizione evento: Sulla vetta del San Vicino

Escursione Naturalistica

Domenica 15 aprile 2018



Pian dell'Elmo sarà il punto di partenza della passeggiata e la nostra guida ci condurrà fino alla vetta del Monte San Vicino dove ci attenderà la sua maestosa croce e il suo strepitoso panorama a 360°che saprà toglierci il fiato. Percorsi sterrati e molto panoramici ci porteranno alla grotta di San Francesco utilizzata dai frati eremiti per un tuffo storico-religioso di questa zona.

Al rientro aperisaluto.



Ritrovo Cingoli, ore 08.00 Porta Pia.

Ritrovo ore 08.30 Pian dell’Elmo (Apiro), nei pressi del Bar Forconi, Via Pian Dell'elmo, 11.

Partenza escursione ore 09,00

Lunghezza: km. 8,5

Dislivello: 600 mt slm

Durata: 4 ore

Difficoltà: E Escursionistico



Quota individuale di partecipazione € 15 (€ 12 tesserati Marchescursioni).



Si consiglia: abbigliamento adeguato, scarpe da trekking, acqua.



Puoi prenotare dal sito www.marchescursioni.it

email: marchescursioni@gmail.com

Via Whatsapp al 373-7526074 indicando il nome e cognome e il numero di persone.

Telefonando al numero 366-5231976.



Iscriviti in modo semplice e veloce cliccando con questo link:

https://marchescursioni.space360.it/?pec-events=sulla-vetta-del-san-vicino&event_date=1523750400



Scansiona il QR code ti porterà direttamente sulla pagina di prenotazione