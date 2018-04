Descrizione evento:

Sabato 7 Aprile Parco Naturale Monte San Bartolo



Seconda uscita didattica per imparare a riconoscere erbe commestibili e officinali. La natura non aspetta! Approfittiamo del momento migliore per la raccolta delle prime erbe e per una piacevole e facile escursione nel Parco Naturale del Monte San Bartolo

Ritrovo: : ore14.20 Parcheggio Cimitero di Fano ore 15.00 Santa Marina Alta

Info, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale tel. 327 0105774

Quota di partecipazione: 10 euro