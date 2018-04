Descrizione evento: Yoga un'antica disciplina al servizio dell'uomo contemporaneo Tutti noi cerchiamo la felicità. Ma che tipo di felicità cerchiamo? cerchiamo una felicità economica, una felicità affettiva oppure una felicità mentale. Ma quando raggiungiamo una fra queste, ne manca un'altra e il nostro disagio permane. Lo yoga è un cammino in grado di condurre ad integrare tutto l'essere, conducendo ad uno stato di pace con noi stessi e con il mondo. Come lo yoga può fare tutto ciò sarà esposto nei due incontri con il Maestro Swami Yogaswarupananda.

SWAMI YOGASWARUPANANDA

Vice Presidente della “The Divine Life Society”, monastero fondato nel 1936 dal grande maestro Swami Sivananda Saraswati. E’ un profondo conoscitore dello Yoga, sia degli aspetti filosofici che di quelli pratici (hatha yoga, meditazione, ecc.). Dopo aver trascorso i suoi primi 45 anni nel monastero dedicandosi alla ricerca interiore. Ha poi iniziato a viaggiare per offrire al prossimo la sua esperienza e gli insegnamenti del suo Maestro Sw. Chidananda.