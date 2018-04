Descrizione evento: LA FESTA NASCE DALL'IDEA DI RIPORTARE ALLA MEMORIA LE ORIGINI MEDIEVALI DELLA CITTA', NATA COME ANTICO BORGO INTORNO AL CASTELLO DI CONTI CORTESI, E DI ALCUNI FATTI STORICI IMPORTANTI QUALI IL SACCHEGGIO DI FRA' MORIALE.

IN QUESTI DUE GIORNI DI FESTA IL BORGO DI FALCONARA RITROVERA' IL SUO ANTICO ASPETTO CON L'ALLESTIMENTO DEL CAMPO MEDIEVALE E DEL MERCATO DELLE ARTI E MESTIERI, ARTISTI DI STRADA,LABORATORI PER GIOCARE AL MEDIOEVO,MUSICI E MENESTRELLI, PUNTI RISTORO DAGLI ANTICHI SAPORI E APERTURA LOCANDA CON CENE E PRANZI CON RICETTE MEDIEVALI.



PROGRAMMA DELLA FESTA

SABATO 21: Corteo Storico, Sbandieratori e tamburi, Falconieri, Rievocazione storica del Saccheggio di Fra' Moriale, Duelli, Danze Medievali.



DOMENICA 22: Corteo, Spettacolo Itinerante degli alti giullari " Paratrampolata in Do" , campo giochi medievali per bambini, rievocazione storica, duelli, danze medievali, spettacolo del fuoco "Ruda de fuego".



INGRESSO LIBERO



Evento organizzato dall'Associazione Cult. IRIDE e dal Comune di Falconara M.ma.