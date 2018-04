Descrizione evento: Un’attività per tutti gli appassionati della natura, dell'avventura e dello sport. "Navigheremo" lungo il fiume Potenza utilizzando particolari "gommoni" pneumatici circolari, costruiti e rinforzati appositamente per resistere alle sollecitazione del fiume, e di tutti gli ostacoli che in questo si possono trovare. L'equipaggio è composto da 2 "gommonauti" aventi gli stessi compiti di navigazione, sarete voi stessi quindi... i protagonisti della discesa! Location: fiume Potenza - Durata: 5 ore

Orario e luogo di ritrovo: ore 9:15, Loc. Valle dei Grilli (a San Severino, nei pressi del passaggio a livello per le Grotte di Sant’Eustachio - lungo la statale per Castelraimondo). Costo: 30 € (comprende: organizzazione, assicurazione RCT, noleggio: gommone; pagaia; muta in neoprene; giubbotto salvagente; caschetto di protezione).

Numero minimo: 6 persone, massimo: 16. EQUIPAGGIAMENTO E ISCRIZIONI

Abbigliamento necessario: costume da bagno; scarpe con suole antiscivolo (tennis, trekking, neoprene); cambio completo (per post-discesa), telo da bagno/accappatoio; ciabatte. Si consiglia l'utilizzo di: guanti da lavoro (purché ben aderenti); occhiali (in gomma) con cordino di sicurezza. - ISCRIZIONI: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it Attività in collaborazione con la Polisportiva Serralta