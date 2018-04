Descrizione evento: (partenza la notte tra il 28 e il 29 aprile) Guida: Mauro Viale

Oggi ci concederemo un'esperienza unica nel suo genere ricca di emozioni che solo l'alba di un nuovo giorno sa regalare... Cammineremo di notte nella macchia mediterranea in compagnia dei suoni e rumori del bosco, per poi sedere e ammirare dall'alto il sorgere del sole dal mare. Alla fine rientreremo con le luci tenue del primo mattino per una ricca colazione nella perla della Riviera del Conero... Sirolo.



DIFFICOLTA': T/E - DURATA: 4 Ore - DISLIVELLO: 200 m



- Ritrovo: ore 2:00 (della notte tra il 28 e 29) Parcheggio del Municipio di Sirolo (AN)

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida con assicurazione RCT)



EQUIPAGGIAMENTO E ISCRIZIONI

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca, cappello, borraccia, snack, occhiali da sole, crema solare.

- Consigli Utili: macchina fotografica; un ricambio di indumenti completo da lasciare in macchina.

- ISCRIZIONI: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it