Descrizione evento: Il primo gelatiere d’Italia secondo il noto sito gastronomico Dissapore.com è marchigiano e si chiama Paolo Brunelli. Quale voce più autorevole della sua per illustrare il mondo del gelato? Il maestro gelatiere torna nella sua amata regione per un appuntamento gratuito e aperto al pubblico in programma sabato 14 aprile a partire dalle 17:00 presso lo Scavolini Store Urbino. Durante il laboratorio di cucina l’esperto farà scoprire al pubblico tutti i segreti e le proprietà del vero gelato artigianale, proponendo due ricette originali e caratterizzate da accostamenti dolci-salati tanto insoliti quanto gustosi. I presenti, dopo aver assistito alla preparazione delle ricette, potranno deliziare il palato con un sorprendente assaggio.



Dolce e salato per tutti i palati. Ma com’è fatto il gelato di cui tutti vanno pazzi? Un buon gelato non è solamente quello che ha un bell’aspetto, non è quello tecnicamente perfetto, ma è quello che guarda in faccia la qualità. Segreti, preparazione, proprietà… a queste e altre domande risponderà il noto gelatiere Paolo Brunelli, uno che della propria passione per il gelato ne ha fatto un mestiere e un titolo. Occasione più unica che rara quindi, per tutti i marchigiani, di assaporare il vero gelato artigianale, fatto con amore, attenzione alle materie prime e un pizzico di follia negli abbinamenti: gelato di ricotta con salsa di ortica e olive croccanti, o ancora gelato di fiordilatte con cialda di stoccafisso.