Descrizione evento: FRANCESCO BACCINI IN CONCERTO - Piazza della Libertà MONTE URANO - ore 21.30

in occasione della FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO che si terrà a Monte Urano dal 4 al 13 Maggio 2018



Programma della giornata di SABATO 5 MAGGIO 2018:

- GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE - III° TROFEO COMUNE DI MONTE URANO - ore 14.00

- INAUGURAZIONE ESTEMPORANEA SANDRO TROTTI – Sala Comunale ore 18.00

- FRANCESCO BACCINI IN CONCERTO - Piazza della Libertà - ore 21.30



Gli STAND GASTRONOMICI della "X° Sagra de lu Vaccalà ‘Mbriacu 2018" saranno aperti a pranzo (dalle ore 12.30) e a cena (dalle ore 19.30)



"X° Sagra de lu Vaccalà ‘Mbriacu 2018" dal 5 all'8 Maggio

SABATO 5 MAGGIO 2018

STAND GASTRONOMICI aperti a pranzo (dalle ore 12.30) e a cena (dalle ore 19.30)



DOMENICA 6 MAGGIO 2018

STAND GASTRONOMICI aperti a pranzo (dalle ore 12.30) e a cena (dalle ore 19.30)



LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

STAND GASTRONOMICI aperti solo a cena (dalle ore 19.30)



MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018

STAND GASTRONOMICI aperti solo a cena (dalle ore 19.30)



Ogni serata sarà accompagnata da attività, musica e divertimento.