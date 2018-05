Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Visita alla fortezza e degustazione in piazza Guida: Francesco Cianconi (Link a http://www.activetourism.it/chi-siamo/le-nostre-guide) Vi invitiamo a trascorrere un pomeriggio alla scoperta del borgo di Civitella del Tronto, situato a 589 msl su di una rupe rocciosa di travertino. Eletto tra i Borghi più Belli d’Italia, Civitella offre scorci suggestivi sul Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga fino al Mare Adriatico. Esploreremo vicoli e viuzze, senza mancare la “Ruetta”, la via più stretta d’Italia, per poi proseguire fino alla celebre Fortezza medievale, dove saremo guidati alla scoperta di questa stoica roccaforte del regno borbonico. Concluderemo al tramonto, godendoci una degustazione di prodotti tipici su una terrazza di stelle con vista sulla Montagna dei Fiori. Difficoltà: T – Durata: 4 ore – Dislivello salita: 150 m Ritrovo: Civitella del Tronto (TE) ore 16:00 - Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida con assicurazione RCT) + 2 € ingresso fortezza.