Descrizione evento:

Anche per il 2018 sono in programma le escursioni del lunedì per chi lavora la domenica e purtroppo non può partecipare alle classiche uscite domenicali

Partendo da località Fosto, attraverseremo il suggestivo borgo di Via Stratta (o Strata, contrazione da “lastricata”) e costeggiando l’ imponente costone sovrastante raggiungeremo il panoramico crinale di Poggio le Guaine. Da qui, per altro sentiero, chiuderemo il percorso ad anello

Difficoltà: media Dislivello: 600 metri Durata: 6 ore

Ritrovo: ore 08.30 parcheggio Cimitero di Fano – ore 09.30 Bar” Mai di Lunedì” Secchiano di Cagli Info, prenotazioni e Guida: Giuseppe Panaroni tel. 328 2832319 (anche sms o whatsapp)

Quota di partecipazione: 10€