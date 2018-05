Descrizione evento: Anch’io sono la Protezione Civile

Cosa dobbiamo sapere - Cosa fare - A chi rivolgersi

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI



Programma Incontri

- Lunedi 16 Aprile 2018 Sala Parrocchiale Passo Ripe ore 21

Chi controlla il fiume: il sistema regionale di protezione civile per il controllo e monitoraggio in tempo reale tramite la Rete meteo idro pluviometrica. Procedure di allertamento

(Relatore: Centro Funzionale Dipartimento Protezione Civile Marche )

- Lunedi 23 Aprile 2018 Circolo Arci Ponte Rio ore 21

Figura e ruolo del volontariato nella protezione civile - Il volontariato di protezione civile nelle Marche e nella valle Misa e Nevola

(Relatore: Dipartimento Protezione Civile Marche)

- Lunedi 7 Maggio 2018 Teatrino Castelcolonna ore 21

Pianificazione di emergenza comunale

(Relatore: Dipartimento Protezione Civile Marche)



Sabato 26 Maggio 2018

Esercitazione di Protezione Civile

Per chi vorrà iscriversi al gruppo gli incontri saranno validi come Corso base di protezione Civile e come aggiornamento per i volontari già attivi.