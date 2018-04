Descrizione evento:

L'Amministrazione Comunale intende organizzare, anche quest'anno, un Ciclo di Cure Termali per Anziani residenti nei modi e nei tempi previsti sulla locandina 2018.



Al fine di quantificare il numero dei partecipanti si invitano tutti gli interessati a presentare la domanda entro il termine di Venerdì 8 Giugno 2018 .



Gli Uffici Comunali saranno a disposizione per le informazioni e per la compilazione della apposita domanda, modello reperibile tra gli Allegati.



Quota di partecipazione € 60,00 (partecipanti: min. 20, max 24) - (dal 03/09 al 15/09 esclusa la domenica – gg.12)



Le Cure Termali che si potranno effettuare:

a) Inalatorie

b) Fangoterapia



Occorre dichiarare sotto la propria responsabilità: