Descrizione evento: A Fossombrone torna il Trionfo del Carnevale e si anima il centro storico e si rivive Rinascimento. Dal pomeriggio di Venerdì 11 a Domenica 13 maggio, storia e cultura diventeranno divertenti e vi regaleranno un tuffo nella storia che non dimenticherete! La Pro Loco Forum Sempronii metterà ancora in scena uno spettacolo che da anni torna a rivivere i fasti e le vicende raccontate dal buffone di corte Attanagio Attanagi.

Il centro storico sarà un insieme di suggestioni e di momenti dal grande potere evocativo. In uno scenario aderente al 1559, troverete artisti di strada, mercato rinascimentale, banchi di mestieri d’epoca. Ed ancora, musici, spettacoli di fuoco, acrobati, stornellatori.

Aggiungete a tutti questi ingredienti una bellissima sfilata con più di 1000 figuranti in abito storico, 11 contrade che allestiranno 11 taverne dove potrete gustare prelibatezze locali proposte in altrettanti menu rinascimentale dell’epoca (zuppe, verdure, stufati, arrosti, dolci, bevande corroboranti, solo per fare qualche esempio!) perché anche allora i momenti di pranzo e cena erano ben curati nei sapori e nelle proposte.

Saranno proprio le contrade infatti che si daranno battaglia nei “Giochi” per conquistarsi in modo sentitissimo l’ambito “Palio del Cardinale”. La sfida per il palio del Cardinale Giulio Della Rovere inizierà sabato pomeriggio e troverà il suo clou domenica pomeriggio con la “rara et bella cursa all’anello” dove, all’interno del Campaccio, ci saranno le finali dei giochi del Cardinale e una giostra equestre.

Quindi oltre a vedere la forza e la maestria dei portacolori che si sfidano per conquistare punti nelle finali, ammirerete i cavalieri delle contrade che dovranno centrare l’anello sotto gli occhi della nobiltà e del Cardinale.

Inutile dire che dal pomeriggio a sera, il centro storico rimarrà animato da intrattenimenti e suggestioni contenute nelle tre vie illuminate da torce e quanto mai piene di vita. Saranno infatti i popolani ed i portacolori che non smetteranno di far baldoria cantando l’ormai famoso inno “viva le popolane!” ed inneggiando la loro contrada; il tutto mentre gli intrattenimenti artistici proposti e gli spettacoli di fuoco terranno viva la voglia di storia e di tradizione che ogni anno regala a tutti momenti indimenticabili.

Vi aspettiamo a Fossombrone, dal pomeriggio di Venerdì 11 a Domenica 13 maggio, per vivere il Rinascimento insieme a noi e fare festa nelle 3 vie festanti fino a notte in un centro storico che sarà pieno di vitalità.



