Descrizione evento: DITE CHEESE | Ridere dà gusto



5 | 6 maggio



Urbino | Spazi DATA



Il sorriso ed il cibo sono i protagonisti di questo evento. Da sempre muovono idee e persone. Comunicare se stessi ed il territorio, attraverso ciò che siamo e ciò che proponiamo e mangiamo a tavola.

Partendo dalla classica frase che tutti dicono quando si fa una foto a parenti ed amici, ecco un mood che parte dal cheese (formaggio) e che, usando la sua duttilità, propone e promuove le tante sfaccettature di questo alimento, usato in mille modi e proposto nelle nostre tavole e nelle tavole degli chef.



Prende il via l’edizione primavera di un evento che partirà nella città di Raffaello.

Nei nuovissimi spazi delle ex scuderie ducali, parte questo evento che porterà tanti spunti interessanti per venire a toccare con mano come, partendo da cibi che fanno star bene, si possa comunicare e promuovere il territorio facendo un sorriso.

Nei 2 giorni di Dite Cheese, si potranno assaggiare le eccellenze enogastronomiche che i produttori del territorio marchigiano producono con tanta passione.

Potrete abbinare vini e birre ai vari formaggi, assistere a show cooking dei nostri chef, partecipare ad una cena e ad un lunch dove il formaggio sarà servito in tante sue sfaccettature gustose grazie al nostro bistrot degli amici di slowdinner.

Potrete cantare e ballare un coinvolgente swing italiano, partecipare ad un classico rituale che da sempre unisce gli amici come la spaghettata di mezzanotte.

Per chi vuol conoscere di più sul rapporto tra cibo e sorriso ci sarà modo di ascoltare un bellissimo convegno sulla felicità, visto che il formaggio è uno dei cibi che quando lo si mangia fa produrre al nostro organismo una cosa chiamata serotonina, una chiave chimica della nostra felicità.

Molto interessante sarà anche il viaggio-racconto che ci proporrà un’esporta di rinascimento a tavola, visto che ci parlerà del cibo ai tempi del Duca di Urbino, facendoci conoscere ed assaggiare gli usi di tavola ed i piatti che Federico da Montefeltro e le dinastie successive, amavano proporre con orgoglio nei loro momenti di convivio e di affari con i signori che venivano nel ducato di Urbino.

E se siete delle foto ai cibi e vi appassiona il mondo del food e della comunicazione che riguarda il cibo e come lo si propone, potrete partecipare ad un workshop con Raffaele Mariotti, un famoso food photographer che lavora per grandi marchi e che ha ricevuto premi internazionali di altissimo livello.

Ci sarà anche un giro turistico per la città con la nostra guida turistica che vi racconterà Urbino ed i luoghi del Duca, con riferimenti di cibo e di usanze rinascimentali ed attuali della città ducale.

E se in questo viaggio avrete con voi i bambini avete fatto la scelta giusta: anche loro potranno sorridere con lo spassoso Yoga della Risata e con l’intrattenimento del laboratorio per bambini con sculture di palloncini ed il trucca-bimbi dell’Accademia della risata.

Dite Cheese, in questo primo appuntamento primaverile, vi porterà a capire che l’unione tra il territorio e ciò che si mangia e si beve nel territorio, rappresenta uno stile di vita italiano che piace a turisti ed escursionisti di ogni parte del mondo e che tutti ci invidiano.

Assaggiate il territorio, sconvolgete i sensi con i suoi sapori. E anche voi, estraendo la fotocamera e immortalando momenti di gioia legati al divertimento ed alla degustazione, direte ai vostri amici e parenti la fatidica frase: “Dite cheese!”

Dite Cheese: perché ridere…dà gusto!.

Scopri il ricco programma su www.ditecheese.it .

Seguici su Facebook alla pagina ditecheese.it