Descrizione evento: Giornata all’ Insegna del relax e dell’ allegria , adatto anche ai bambini con la presenza dell Azienda Hippolandia che gratuitamente con professionisti qualificati metterà a disposizione i loro magici e fantastici Pony , per i più grandi la presenza del gruppo Folk di MATELICA e la trascinante allegria del Cantamaggio , stand gastronomico con prodotti tipici che potrai gustare sul prato ( portandoti un plaid ) o comodamente ai tavoli.

Ti aspettiamo per un vero 1 Maggio da vivere in compagnia all’ aria aperta.

Per info e prenotazioni 324 9515119 Nico