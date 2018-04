Descrizione evento: Purtroppo, sta diventando cosa rara poter incontrare un autentico maestro yoga che ha come unica missione quello di portare l’autentico messaggio dello yoga. Yoga non è solo un insieme di tecniche, o un semplice esercizio fisico, Le tecniche yoga hanno come scopo quello di condurre a un miglioramento globale della vita. Lo yoga incarna l’unità del corpo e della mente, di azione e pensiero, una riscoperta del senso di unità e di armonia con se stessi, il mondo e la natura. Un autentico maestro yoga è un maestro di vita. Avere l’occasione di incontrarlo è un privilegio.



Il Maestro ci illustrerà con la sua tipica chiarezza e pragmaticità ( CONDURRA' ANCHE UNA PRATICA COLLETTIVA)come mettere in pratica l'intento di liberarsi dalla tirannia di una mente insoddisfatta, confusa e instabile.



- 26 Aprile ore 20 - Workshop Teorico-Pratico: Contributo richiesto

"Lo Yoga come vince la sofferenza"



Sede: Centro Yoga Shakti a.s.d. Via S. Mecozzi, 19- Civitanova M.





Tutti noi cerchiamo la felicità. Ma che tipo di felicità cerchiamo? cerchiamo una felicità economica, una felicità affettiva oppure una felicità mentale. Ma quando raggiungiamo una fra queste, ne manca un'altra e il nostro disagio permane. Lo yoga è un cammino in grado di condurre ad integrare tutto l'essere, conducendo ad uno stato di pace con noi stessi e con il mondo. Come lo yoga può fare tutto ciò sarà esposto nei due incontri con il Maestro Swami Yogaswarupanada.





- Swami Yogaswarupananda risiede a Rishikesh (India) presso The Divine Life Society, fondata nel 1936 dal grande maestro Swami Sivananda Saraswati.

E’ un profondo conoscitore dello Yoga, sia degli aspetti filosofici che di quelli pratici (hatha yoga, meditazione, ecc.). Dopo aver trascorso i suoi primi 45 anni senza mai spostarsi dall’ India, dedicandosi alla ricerca interiore, ha iniziato a viaggiare proponendo agli altri la sua esperienza e gli insegnamenti del suo Maestro. Attualmente è vice Presidante della "Divine Life Society" , Sivananda Ashram di Rishikesh – India.

- Il sat-sang (la compagnia del saggio) nello yoga è detto essere uno dei guardiani della liberazione dell'uomo. Il sat-sang espande la propria intelligenza, distrugge l’ignoranza e le tensioni mentali



