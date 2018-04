Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Mercoledì 25 aprile 2018 L'Associazione Combattenti e Reduci Sezione di Ripe e il Comune di Trecastelli organizzano il 73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, con un programma di celebrazioni che si dipanerà in tutte le municipalità del territorio. Subito dopo il ritrovo, in Piazza Leopardi a Ripe di Trecastelli, si terrà, alle ore 9.00, la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino. A seguire la cerimonia dell'Alzabandiera in Piazza Leopardi a Ripe e la deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti di Ripe. Subito dopo il saluto dell'Associazione Combattenti e Reduci e l'intervento del Sindaco, si terrà la deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti sia nella municipalità di Castel Colonna che nella municipalità di Monterado. La cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il tricolore.