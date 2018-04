Descrizione evento: Ormai giunti alla settima edizione, un appuntamento da non perdere!!!!!

MAGNALONGA CITTA' DI TREIA...passeggiata enogastronomica non competitiva con un nuovo percorso, 7 tappe ristoro con prodotti tipici locali, premio per gruppo più numeroso.

Ritrovo alle ore 10.00 a Treia in P.zza Arcangeli (antistante Teatro Comunale). Da lì inizierà il percorso ricco di sorprese, animazioni e spettacoli per poi concludersi con un concerto che vi accoglierà all'arrivo.

Anche quest'anno, il nostro sostegno andrà all'AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Nei punti di ristoro saranno presenti alcuni volontari dell'Associazione Italiana Celiachia per garantire ai partecipanti celiaci un pasto "gluten free".