Descrizione evento: Per una giornata all'aria aperta all'interno dell'oasi dei Laghetti (di fronte alla vecchia discoteca il Babaloo), tante sorprese, animazione per tutti i bambini, tanto divertimento, musica con DJ set e LIVE BAND,

ma sopratutto tante cose buone da mangiare, dalla tradizionale porchetta, fave e pecorino... ai più sfiziosi panini caldi con salsiccia, hamburgher e molto altro ancora... E non è tutto...

EVENTO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO NEL LINK!