Descrizione evento: A PICCOLI PASSI: VOGLIO DIVENTARE GRANDE! i racconti della difficile ma affascinante avventura di crescere



teatro d'attore e di figura (dai 3 anni) con Nicoletta Briganti, Lino Terra, Natascia Zanni



regia di Lino Terra





Volere a tutti i costi diventare grandi o essere più grandi di quello che si è può capitare a tutti quelli che pensano di essere troppo piccoli.

Il cammino per soddisfare questo desiderio non è però sempre facile, si possono incontrare ostacoli davvero difficili da superare.

E poi qualche volta ci si può accorgere che in fondo non era necessario darsi tanto da fare, perché crescere è una cosa naturale, e tutto sommato essere piccoli non è poi così male!



BIGLIETTERIA: €4 posto unico - posti limitati: si consiglia la prenotazione allo 071 82805 | info@teatrodelcanguro.it vendita biglietti presso i luoghi di spettacolo, da un'ora prima. è anche possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse - Via della Loggia - Ancona dal martedì al sabato ore 9.30-16.30/giovedì e venerdì anche ore 16.30-19.30 tel. 071 52525 | biglietteria@teatrodellemuse.org