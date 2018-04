Descrizione evento: COSE DELL'ALTRO MONDO: IL RITORNO DI MARCO (parte seconda) MARCHE TEATRO/TEATRO DEL CANGURO

teatro d'attore e di figura (dai 3 anni) Con Nicoletta Briganti, Natascia Zanni, Lino Terra

Regia Lino Terra



Sembrava fosse facile per Marco ritornare a casa ed abbandonare quello strano luogo, ma proprio quando stava per oltrepassare la linea che divide i due mondi contrapposti… ecco che qualcosa lo aveva trattenuto!

E così al bambino toccherà affrontare altri incontri ed altre situazioni e dovrà fare appello a tutta la propria fantasia ed anche al proprio coraggio per riuscire a riprendere la sua strada, quella che finalmente lo riporterà a casa!

Una volta rientrato alla normalità ed alla sua quotidianità, Marco avrà di sicuro anche il tempo di accorgersi che tutte quelle cose che gli sono capitate, pur essendo cose dell’altro mondo, non sono poi così differenti da quanto può capitare tutti i giorni da quest’altra parte del mondo!



BIGLIETTERIA: €4 posto unico - posti limitati: si consiglia la prenotazione allo 071 82805 | info@teatrodelcanguro.it vendita biglietti presso i luoghi di spettacolo, da un'ora prima. è anche possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse - Via della Loggia - Ancona dal martedì al sabato ore 9.30-13.30/giovedì e venerdì anche ore 16.30-19.30 tel. 071 52525 | biglietteria@teatrodellemuse.org