Descrizione evento: TRE, DUE, UNO...CONTATTO! MARCHE TEATRO/TEATRO DEL CANGURO

spettacolo di teatro d'attore e di figura (dai 4 anni) di e con Nicoletta Briganti, Lino Terra e Natascia Zanni

regia di Lino Terra



Cosa fanno i bambini quando s’ incontrano?

Giocano, parlano, litigano, fanno la pace, ridono, piangono, s’annoiano e si divertono. Poi senza quasi accorgersene, pian piano si conoscono e finiscono per accettarsi.

Questa è la storia di Lulù, una bambina un po’ vivace alla quale piace molto sognare!

Questa è la storia di Luca, un bambino un po’ vivace al quale piace molto giocare, ma non piace sognare!

Questa è la storia di Lulù e di Luca che scorazzano per il mondo, ciascuno per proprio conto, a parte qualche raro momento in cui le loro strade quasi per caso s’intersecano, ma senza alcuna apprezzabile conseguenza .

Fino a che un bel giorno uno dei sogni di Lulù si “scontra” con uno dei giochi di Luca creando confusione e reciproco dispetto.

E’ come se entrambi si fossero abusivamente introdotti nel mondo dell’altro disturbandosi a vicenda senza preoccuparsi di creare fastidio e disordine.

Ma questo ruvido scontro diventerà lentamente un proficuo incontro e, come se fosse un lancio verso una nuova storia, a piccole tappe si arriverà al definitivo confronto: “ 3, (i due bambini si guarderanno negli occhi) -2, (lo sguardo si prolungherà) - 1 (le loro bocche si apriranno ad un sorriso, poi scoppierà una risata, e alla fine)… contatto!“

Lulù e Luca ora si sono incontrati, e quando due bambini s’incontrano possono accadere tutte quelle cose che accadono soltanto quando ad incontrarsi sono proprio due bambini!



