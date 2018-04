Descrizione evento: Bella e suggestiva escursione per il Primo Maggio nell’antro segreto di Valle Scappuccia: l’ingresso dalla forra che poi si apre nell’anfiteatro della valle, è uno spettacolo della natura! Ma durante l’escursione non mancheranno altre sorprese, come il Lago Fossi, i boschi di Frasassi e il borgo medievale di Genga! Percorso: Genga - Lago Fossi - Valle Scappuccia - Colle Bertone - Monticelli - Genga. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di lunedì 30 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 12 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Piazzale del Castello, ore 9.30, Via Roma, 60040 Genga AN, Italia, Genga

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito