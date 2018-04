Descrizione evento:

Un intinerario sorprendente nella profondità delle campagne marchigiane. Attraversando un ambiente inaspettatamente integro ed accogliente, faremo la scoperta di tesori riservati a pochi. Non accontentandoci di quanto di bello ha da offrirci la natura ci faremo accompagnare da un esperto alla scoperta dei tesori custoditi presso il Santuario del Beato Sante, un luogo meritatamente famoso che ospita al suo interno una ricca e variegata pinacoteca. E per aggiungere colore (e odore!) alla mattinata, dopo aver attraversato la Selva del Beato Sante, visiteremo una realtà unica nel territorio. L’azienda “L’Infinito” infatti ha scelto di dedicarsi in gran stile alla cotivazione della Lavanda che qui, in un regime di gestione improntato al biologico, ha trovato una ambientazione perfetta. Questo momento rappresenterà l’occasione unica e irripetibile per una merenda mattutina in stile rustico immersi nella più grande coltivazione di Lavanda della Regione Marche. Ognuna di queste profumatissime piante, che si stanno preparando per la fioritura estiva, nasconde un mondo di proprietà benefiche che avremo modo di conoscere durante la visita guidata. Dopo esserci soffermati ad osservare il lavatoio di Montegiano, recentemente restaurato, lasceremo tutto lo spazio che merita al palato: gran finale con pranzo completo legato alla tradizione alla “Sagra dla Crescia sai Cucon“.



Quota: adulti, €22, bambini da 0 a 3 anni gratis, da 3 a 12 anni €10 la quota comprende:

Escursione naturalistica guidata;

Visita guidata con esperto alla Pinacoteca del Santuario del Beato Sante;

Visita al lavatoio restaurato di Montegiano;

Visita aziendale presso il B&B “L’Infinito”;

Merenda mattutina;

Pranzo completo (primo, secondo, contorni, caffè e bevande) alla Sagra dla Crescia sa i Cucon.

Menù:

– Antipasto con Crescia di Pasqua;

– Strozzapreti Funghi e Salsiccia;

– Grigliata di carne;

– Contoro con Patate fritte;

– Dolcetti;

– Cafffè e bevande

Fine attività h 14,30 circa

Materiali: scarpe da trekking o scarpe sportive con suola scolpita, berretto, crema protettiva, abbigliamento a strati, acqua 1 lt

Punti di interesse: Chiesa di Montegiano, lavatoio di Montegiano, Santuario del Beato Sante, Pinacoteca del Monastero del Beato Sante, coltivazione di lavanda “L’Infinito”

T (Turisti) – Cammino 2 h, Lunghezza 5 km, Dislivello 350 m