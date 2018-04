chiaravalle palazzo dello sport Via Firenze, 60033 Chiaravalle AN

Descrizione evento: Ultima partita di Campionato per le rosanero che, dopo aver già raggiunto la salvezza con 4 turni di anticipo, ricevono la visita del New Team Noci in quello che si preannuncia un vero e proprio scontro diretto per l'accesso ai PlayOff! Finora le nostre ragazze sono state protagoniste di una stagione meravigliosa ma c'è la possibilità di renderla ancora più gloriosa!

Tutti gli sforzi, i sacrifici e il sudore di questa stagione possono essere premiati in caso di vittoria o pareggio contro la squadra pugliese! NOI CI CREDIAMO!

E VOI!?

VENITE A LOTTARE CON NOI!