Descrizione evento:

Programma dettagliato

Esiste uno zoo di cui fanno parte Aquila, Cigno, Leone, Scorpione, Orse, Drago…e tanti altri animali, ma non è un giardino zoologico: è il magico cielo stellato sopra di noi, che in tutti i tempi e in tutte le civiltà ha stimolato la voglia di sapere e la fantasia che ogni essere umano ha avuto in dono. Percorrendo sentieri e stradine della straordinaria natura del Parco Naturale del Monte San Bartolo saliremo fino all’ultimo luogo presso la città in cui ancora si riescono a vedere le stelle: la “Montagnola”, o “Tetto del Mondo”. Qui conosceremo, insieme ai nostri bambini (e ai loro genitori) storie fantastiche legate alle costellazioni che accendevano la fantasia dei nostri avi, prima di tornare alla base rischiarati dalla luce tenue delle lanterne.

Quota: € 16 (bambini) € 8 (contributo adulti) la quota comprende:

Escursione guidata con guida naturalistica;

Osservazione della volta celeste;

Storytelling: lo zoo celeste e i bestiari mitologici;

Ritorno con Lanterne alimentate da candela.

Fine attività: h 22:30 circa – Spostamenti: con mezzi propri

Materiale: acqua, cena al sacco, abbigliamento a strati, calzature sportive, torcia elettrica, stuoino o asciugamano per sedersi.

Principianti – camminata 3 h, dislivello 200 m, lunghezza 5,5 km