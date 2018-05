Descrizione evento: Centro estivo 2018 ESTATE CON ERM ORGANIZZATORE: ASSOCIAZIONE LA STRADA DI ERM UBICAZIONE: Via Madre Teresa di Calcutta, 1/A Ancona PERIODO: dal 11/06/2018 al 27/07/2018 dal Lunedì al Venerdì (7 settimane) ORARIO: dalle 8.00 alle 12.30 (con merenda portata da casa, senza pranzo) dalle 8.00 alle 15.00 (con merenda portata da casa, con pranzo) ETA’ DEI PARTECIPANTI: dai 5 anni ai 11 anni. PREZZI VANTAGGIOSI!!! Sconto del 20% sulle quote successive alla prima per fratelli o sorelle. Sconto del 5% per i soci che usufruiscono già dei nostri servizi. Sconto del 5% “PORTA UN AMICO” per te e per lui. E' possibile rimanere a pranzo e quindi fino alle 15.00 in due modalità: portando il pranzo al sacco ogni giorno richiedendo la ristorazione solidale del CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ATTIVITA’ PROPOSTE: laboratorio teatrale “FACCIAMO TEATRO” Linguaggio non verbale: presenza scenica, potenzialità espressive del corpo in azione ed in stasi. Improvvisazione come strumento per comprendere le dinamiche di gruppo. Giochi teatrali (tecniche di formazione di un gruppo, costruzione della fiducia reciproca, consapevolezza del corpo e della voce/suono nello spazio). Ideazioni di storie exnovo, partendo dalla fantasia di ogni singolo. laboratorio “NATURALMENTE” Riscoperta della natura e di tutte le sue sfaccettature. Semina e cura degli orti. Esperienze scientifiche. Accenni di apicultura. “SUMMER SPECIAL DOG” a cura dell'associazione AGAPET I partecipanti svolgeranno attività teorica nella quale apprenderanno, sotto forma di gioco, tutta una serie di nozioni sul cane, sulla sua comunicazione e sul suo rispetto. Tali nozioni saranno propedeutiche al passaggio all’attività pratica con il cane e comprenderanno: - l’approccio rispettoso verso il cane; - l’interazione corretta e sicura con il cane; - giochi e momenti ludici con il cane che al contempo avranno come obiettivi anche la socializzazione intra ed extra specifica vivendo nuove emozioni, oltre a conoscere più approfonditamente il mondo dei cani. Progressivamente, e gradualmente, i bambini passeranno dal gioco alla gestione e conduzione del cane in un mini percorso di ludo-agility, dove saranno messe alla prova le capacità comunicative con l’animale e di coordinazione dei loro movimenti contemporaneamente alla conduzione con gli stessi per fargli affrontare gli ostacoli posti nel percorso. laboratorio creativo “L'ARTE E' UN GIOCO” Il bambino viene guidato in quello che gli piace disegnare e dipingere, inserendo volta per volta nozioni di educazione e percezione visiva. Utilizzo di varie tecniche: dalla matita agli acquerelli, dalla tempera ai gessetti laboratorio “ECONOMIA DOMESTICA” Impegnare i bambini in una attività concreta, costruttiva e di compartecipazione e far acquisire conoscenze ed abilità che possono essere utili per la loro indipendenza e per l’integrazione familiare. laboratorio “ FUNNY ENGLISH” Familiarizzare con i suoni e le parole della lingua inglese. Riconoscere e riprodurre il vocabolario e le strutture di base dell’inglese. Acquisire abilità di ascolto, comprensione e appropriazione di significati. attività ludico motoria all’aperto e al chiuso proposta e seguita da personale qualificato. compiti estivi assistiti da personale qualificato. Per informazioni: Segreteria 3451105582 email: lastradadierm@gmail.com