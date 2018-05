Descrizione evento: ***PROGRAMMA RELIGIOSO***

GIOVEDI 10

Ore 20,30 S.Rosario con Fiaccolata davanti all'edicola Mariana



SABATO 12

Ore 15,00 Catechismo per i bambini della 1°Confessione di Treia e P.sso di Treia

Ore 18,00 S.Messa, processione con la tradizionale Benedeizione dei campi.

___________________________________________________________________



***PROGRAMMA CIVILE***

VENERDI 11

Ore 21,00 GARA di briscola a coppie.



SABATO 12

Dalle ore 16,00 GIOCHI all'aperto e MERENDA offerta a tutti i bambini presenti

Ore 19,00 Apertura Sand-Gastronomico - Panineria calda & Birra

Ore 21,00 Serata danzante con la Band Vanessa, Rudy e Claudio



DOMENICA 13

Ore 9,00 NORDIC-WALKING E GARA DI BOCCE a coppie (campo libero)

Ore 10,00 Inizio del MERCATO delle Primizie

Ore 13,00 PRANZO insieme (sù prenotazione)

PER TUTTO IL POMERIGGIO CI SARA' GIOCHI E ANIMAZIONE PER BAMBINI



Per info: 338-201080

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK: Santa Maria in Piana - Treia