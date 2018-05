Descrizione evento: In occasione della notte dei musei istituita dal MIBACT, sabato 19 maggio 2018 Meridiana cooperativa sociale e Guide delle Marche organizzano visite guidate in notturna al castello della Rancia di Tolentino sul tema:

"Per fargli vergogna! Il potere della parola e dell'immagine: Rodolfo II Da Varano tra Franco Sacchetti e Poggio Bracciolini".



Partenze ore: 21.30 - 22.00 - 22.30. In caso di maltempo il castellodella Rancia dispone di sale al coperto



Ingresso: 5.00 €; gratuito bambini fino a 12 anni e portatori di handicap e loro accompagnatori.



Info e prenotazioni: cell. 366/9819512 - tolentinomusei@meridiana.mc.it - info@guidedellemarche.com - www.tolentinomusei.it