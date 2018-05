Descrizione evento: Sant'Angelo Festival 2018 (Ingresso libero)



Festival internazionale della musica in segno di solidarietà dopo i forti terremoti in Centro Italia.



Il Festival si aprirà venerdì sera 18 maggio con una Cena in Musica. Da sabato mattina fino a domenica sera tardi, Sant'Angelo in Pontano sarà il palcoscenico di circa 30 concerti di musica di ogni genere (classica, leggera, pop, jazz, tango, afrobrasiliano, cantautore, corale, etc) eseguiti da musicisti italiani, olandesi ed inglesi. Il Festival avrà come ospiti d'onore il chitarrista Phil Palmer, il pianista Ivo Janssen e l'attore, musicista e ideatore del festival Risorgimarche Neri Marcoré.



Il programma propone poi workshop, teatro per ragazzi, un mercatino e visite guidate.



Il Festival vuole contribuire a tenere vivo ed ospitale un luogo ferito ma capace di dare accoglienza ad un turismo anche internazionale.



Maggiori informazioni sul sito www.santangelofestival.it e sulla pagina facebook.