Descrizione evento: LA TEMPESTA, ambientata su di un'isola imprecisata del Mediterraneo, racconta la vicenda dell'esiliato Prospero, il vero duca di Milano, che trama la vendetta e vuole riportare sua figlia Miranda al posto che le spetta, utilizzando illusioni e manipolazioni magiche. Mentre suo fratello Antonio e la sua complice, la regina di Napoli, stanno navigando sul mare di ritorno da Cartagine, il mago invoca una tempesta che rovescia gli incolumi passeggeri sull'isola. Attraverso la magia e con l'aiuto del suo servo Ariel, spirito dell'aria, Prospero riesce a rivelare la natura bassa di Antonio, a riscattare la regina e a far innamorare e sposare sua figlia con il principe di Napoli, Ferdinando. La narrazione è tutta incentrata sulla figura di Prospero il quale, con la sua arte, tesse trame con cui costringere gli altri personaggi a muoversi secondo il proprio volere.

LA TEMPESTA è tradizionalmente ritenuta la penultima opera di W. Shakespeare - l'ultima interamente sua[- ed è considerata il lavoro che segnò l'addio alle scene del celebre drammaturgo.

E’ probabilmente la più importante delle commedie di Shakespeare in quanto viene sintetizzato il suo pensiero e vengono trattati tutti i temi che compongono il suo teatro.

E’ la commedia della “rigenerazione dell’anima” nella quale il superamento dei conflitti, trasformati da distruttivi in costruttivi, risiede proprio nella capacità di rinascita morale.

Prospero è lo Shakespeare stesso che incatena nel cerchio della sua isola nemici, mostri, folletti, uomini onesti e uomini malvagi e, dopo essersi assunto la responsabilità dei propri errori, conduce le situazioni più intricate a buon fine, conciliando i contrasti e risolvendo tutto nella comprensione e nel perdono.

