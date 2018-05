Descrizione evento: Un misterioso gigante si aggira per le Marche e a Osimo ha lasciato una sua traccia.



Venite a scoprirla dopo aver risolto gli indizi sparsi tra vicoli, piazze e cortili che ci faranno scoprire anche il nome di questa misteriosa creatura aiutati dalle vostre Super Mamme!



I bambini seguiranno un percorso a tappe alla scoperta della città di Osimo e dei suoi enigmi. Quale squadra riuscirà nel più breve tempo possibile a svelare il mistero?

E alla fine? Un laboratorio creativo per premiare le mamme per il prezioso aiuto!



L’attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni



Punto incontro, ore 15.45: Piazza Dante

Fine attività, ore 18: Piazza Boccolino



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 12 Maggio 2018, a:

paola@babyplanneritalia.it oppure tramite msg su whatsapp 347.0823010

indicando:

cognome

nr. bambini

età bambini



Quota di partecipazione: €12 a bambino



In caso di maltempo o mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l'attività verrà annullata.