Descrizione evento: Per una domenica dedicata al gusto e al dolce, l’appuntamento è con la blogger di iFood Valentina Cappiello. La cake designer aspetta tutti i golosi domenica 13 maggio a partire dalle 17:30 presso lo Scavolini Store Recanati, per tentarli con le sue torte. Non dolci qualunque, ma Fluffose, chiffon cake che devono il nome alla loro estrema morbidezza. Gusto, freschezza e frutta di stagione, il tutto arricchito da una resa spettacolare che lascerà a bocca aperta gli ospiti. Il pubblico presente dopo aver preso parte alla realizzazione della ricetta, potrà rubarne una fetta e assaporarne l’irresistibile sofficità che la caratterizza.



Cos’è la Fluffosa? Lo suggerisce il nome stesso: una ciambella altissima ed estremamente fluffy, soffice. Valentina Cappiello farà scoprire questa creazione di origine anglosassone al grande pubblico, preparandone una versione dal gusto fresco e delicato del limone e delle mandorle, arricchita con una colata di composta di fragole. Facile da realizzare e scenografica, questa chiffon cake risulta perfetta per una colazione, un brunch all'aria aperta ma anche per festeggiare un compleanno o un’occasione speciale. È tempo di allacciarsi il grembiule e mettersi all’opera, sarà una grande soddisfazione vederla crescere in forno durante la cottura e poi assaporarla in tutta la sua deliziosa leggerezza.