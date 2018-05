Descrizione evento: Il consorzio Marche Music College in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Città Trecastelli organizza,domenica 13 maggio 2018alle ore 17.30, al Villino Romualdo nella municipalità di Ripe, il Concerto di Musica Brasiliana.Giovani musicisti e cantanti marchigiani interpreteranno un repertorio di musiche e canzoni brasiliane famose e inedite, composte e presentate per la prima volta al pubblico italiano, a cura del maestro Mateus Brandao, compositore e chitarrista di Curitiba. L’esibizione nasce da una serie di laboratori di specializzazione tenuti da Mateus Brandao, in cui protagonista indiscussa sarà una musica molto coinvolgente e carica di ritmo, con testi che saranno cantati con avvincenti melodie. Il concerto è organizzato da Marche Music College il Consorzio di Scuole di Musica, nato grazie al bando Distretto Culturale Evoluto della Regione Marche, in collaborazione con la Scuola di Musica Bettino Padovano e con i Comuni di Trecastelli, Senigallia, Arcevia, Corinaldo, Jesi e Montecarotto. La partecipazione all’evento è a ingresso libero.