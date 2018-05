Descrizione evento: In occasione dei festeggiamenti della patrona Maria SS. Ausiliatrice



il CircoloTrivio organizza al Trivio di Ripatransone una CenaSpettacolo con il grande concerto dei ViziEVirtùVasco rossi Tribute Band.



I posti per la cena sono limitati...solo 150...il prezzo?! Solo 15€ .... Non fatevi scappare l'occasione e prenotate subito il vostro posto al numero che trovate sul volantino. VI ASPETTAMO!!!



Non siete riusciti a prenotare un posto per la cena?



Non preoccupatevi perchè il concerto sarà aperto a tutti.

A partire dalle ore 22:00 Musica con i Vizi e Virtù, Vasco Rossi tribute Band.



La cucina rimarrà aperta fino a tarda notte, con pesce fritto al cartoccio e patatine fritte.....e poi Birra alla spina, Vino, Caffè e Amari



CHE ASPETTATE, VENITECI A TROVARE IL 26 MAGGIO 2018 AL TRIVIO DI RIPATRANSONE