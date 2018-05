Descrizione evento:

DUE DONNE, UN UOMO E UN LIBRO PROTAGONISTI AL TEATRO ALFIERI DI MONTEMARCIANO CON LO SPETTACOLO TEATRALE “METAMORFOSI DI UN AMORE” DI MARIA ROSA MILANI, VENERDI’ 18 MAGGIO ORE 21,15. Posto unico € 10. Spettacolo di BENEFICENZA, Parte dell’incasso sarà devoluto in favore della Lega del Filo d’oro. INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 338.8948509

Grandi emozioni venerdì 18 maggio al Teatro storico “Vittorio Alfieri”, via Umberto I, 60018 Montemarciano (AN), per la rappresentazione di uno Spettacolo ideato e diretto da MariaRosa Milani del Teatro dell’Accademia del Sarmento in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Montemarciano e col Patrocinio della Regione Marche e della FITA Marche. Due donne, un uomo, un libro. Messi lì così, danno adito alla nostra immaginazione ad inventare innumerevoli storie che abbiano come protagonisti questi tre elementi: eppure “Metamorfosi di un Amore” va al di là di quello che la nostra mente può creare. E’ una storia fuori dagli schemi, imprevedibile, moderna e barocca al tempo stesso. In scena due donne: Olimpia Savornian scrittrice famosa e Ippolita Valentini, inviata dall’editore della scrittrice per raccogliere materiale per redigerne la biografia. Quello tra Olimpia e Ippolita si rivela, da subito, un incontro-scontro di altissimo livello dialettico. La vicenda che viene rappresentata è puro intreccio psicologico, è crollo di certezze, è rivelazione di nuove posizioni, di svelamenti di personalità, in un turbinio di parole, dette, accennate o solamente pensate. Tuttavia, anche se in scena ci saranno sempre e solo Olimpia e Ippolita, il vero protagonista della vicenda è Cosimo: è lui la chiave di volta della vicenda. E’ lui che, seppur non presente, permea con la sua “aura” l’intero corpo scenico e l’intera vicenda. Questa storia modernissima ma, allo stesso tempo, “barocca” è costruita proprio per spiazzare il pubblico, per incuriosirlo e, soprattutto, per farlo riflettere sui tanti aspetti e sulle tante sfaccettature della vita e di come siano complicati e indefinibili i rapporti umani. Volutamente la regista, attraverso gli arredi e i costumi di pura fantasia, suggerisce un tempo non tempo sospeso tra le cadenze incalzanti della modernità e le circonvoluzioni barocche del settecento.

CAST: Milena Costantini (Ippolita) e MariaRosa Milani (Olimpia) che ha anche curato la regia, la messa in scena, i costumi e la scenografia. Voce fuori campo Liviana Giancarli. Luci, suoni, effetti speciali a cura di Marco e Davide Pezzoli. Segretaria di produzione Silvia Ciotti.

http://www.accademiadelsarmento.com