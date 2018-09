Descrizione evento: Un luogo unico dei Sibillini per il particolare fenomeno geologico dei "camini delle fate" che ricorda la Cappadocia, reso ancor più surreale dalla luce della notte di Luna piena per un'atmosfera ancor più surreale e incantevole durata - 3:30 ore difficoltà - media dislivello - 250 m lunghezza - 4,5 Km per informazioni e prenotazioni contattare l'Ufficio del Turismo del Comune di Porto sant'Elpidio che organizza la 14ª Passeggiate Marchigiane via email a <passeggiatemarchigiane@elpinet.it> indicando telefono, nome e se si preferisce partire alle 18:00 dal bar della Croce Verde via del Palo 10 (GPS 43.2472 13.76178) o trovarsi direttamente a Fiastra alle 19:15 per la camminata occorrono calzature e calzini adeguati a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile; zaino con pranzo al sacco, giubbino impermeabile e ombrello; torcia elettrica frontale e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da nordic walking o trekking per agevolare la progressione l'uscita è confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e l'eventuale annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento la situazione sarà valutata per accorciare l'escursione, eventualmente svolgerla su percorsi alternativi o concentrarsi sull'evento proposto nella seconda parte della giornata