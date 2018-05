Non definito

Descrizione evento: Lucciole al tramonto!

La Cooperativa Crescere e l'Azienda Agricola Terre di Giove propongono un appuntamento dedicato a tutta la famiglia alla scoperta di questi affascinanti e luminosi insetti!

Nelle verdi colline di Monte Giove i bambini potranno divertirsi insieme alle educatrici con laboratori creativi e giochi, i genitori potranno visitare l'Azienda Agricola sorseggiando un calice di vino.

Aspettando che la luce lasci il posto alla notte, gusteremo un ricco apericena, dopodiché ci immergeremo nello spettacolo delle lucciole con una facile passeggiata notturna!

Programma:

18.30 Arrivo e pagamenti

18:30 Inizio laboratori e giochi

19:30 Inizio apericena

21:00 Passeggiata

22:30 Saluti!



Prezzo:

Adulti 22 €

Bambini (dai 3 anni) 20 €

La quota comprende:

Calice di benvenuto

Apericena a buffet (bruschette, primo freddo, piada e affettati, formaggi, caffè e dolci secchi, acqua, vino e bibite)

Animazione con laboratori creativi

Passeggiata in notturna insieme ad una guida ambientale.



In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

Prenotazione obbligatoria entro venerdi 25 ore 12:00.

L'attività si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.



Per info e prenotazioni:

3318996669