Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Serate divertenti a tema, con Happy-Hour e KARAOKE-CORRIDA

Il più applaudito e il più fischiato vinceranno consumazioni GRATIS



Conduttori della serata: SHOW TIME by Lilly e Massy



Ore 21:00 - Si inizia la serata con uno sfizioso HappyHour.

(la ricca stuzzicheria sarà OFFERTA dall'Accademia)



Poi... divertimento e musica fino a tarda notte.











________________________________________________________

Questa iniziativa è volta a promuovere l’Accademia di Babele, associazione non profit di promozione Culturale e Sociale. Per queste occasioni l'ingresso alla serata è libero e l’iscrizione è GRATUITA