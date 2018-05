Descrizione evento:

Programma dettagliato

Le Abbazie di Santa Croce di Fonte Avellana e Santa Maria di Sitria sono avvolte in un’atmosfera dal fascino millenario e accoglieranno i viandanti come pellegrini che cercano riparo… Da oltre 1000 anni il territorio appenninico dell’Alta Umbria e delle Marche rappresenta una suggestiva testimonianza della vita e delle attività di questi importanti centri monastici. L’itinerario al tramonto si articola tra le due abbazie: gole rocciose e scoscesi versanti montuosi creano atmosfere rarefatte e scenari di rara bellezza. Ci fermeremo per una cena a base di ricette tradizionali nel refettorio di Fonte Avellana. Man mano che il giorno lascerà il posto al crepuscolo, rischiarati dalla luce delle lanterne come si faceva un tempo, andremo alla scoperta della millenaria Abbazia di Santa Maria di Sitria. Chissà, se saremo fortunati, potremmo essere accompagnati nel nostro cammino dalle lucciole: questi piccoli insetti luminescenti che rallegrano le serate e celano segreti invisibili agli occhi ma che ci svelano un mondo notturno fatto di segnali amorosi ed abitudini curiose.

Ritrovo: h 16,30 pasticceria Longhini, via della Giustizia n.34, Fano (PU) – o – h 18 Monastero di Fonte Avellana (PU)

Quota: €28 la quota comprende:

Guida naturalistica al seguito;

Escursione naturalistica guidata tra le abbazie;

Cena con piada e prodotti del territorio;

Lanterne equipaggiate da candele;

Inedita visita guidata in notturna dell’Abbazia di Santa Maria di Sitria.

Fine attività: h 23,30 circa

Trasferimento su mezzi propri

Materiali: mantella impermeabile, scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, acqua, torcia elettrica.

Punti d’interesse: Abbazia di Santa Maria di Sitria, trekking tra le abbazie millenarie

Principianti cammino 2 h, lunghezza 5 km, dislivello 250 m

Prima di iscrivervi leggete le Domande Frequenti FAQ

Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (entro venerdì) o al cellulare. Pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN: http://www.ilponticello.net/contact/). Al momento dell’iscrizione comunicare il punto di incontro, se Fano o San Vittore delle Chiuse.

Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto il rimborso dell’intera quota; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata. Se l’annullamento avviene nelle ultime 24 ore non è previsto alcun rimborso.

Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 Cell. 3337435749 Email federico@ilponticello.net