Doppio itinerario dedicato a coloro per i quali la natura va gustata con gli occhi, l’olfatto ed il palato. La preziosa acqua delle sorgenti del massiccio del Monte Nerone è l’elemento essenziale per le ottime birre prodotte in questi luoghi. E’ proprio lungo i limpidi torrenti che scorrono fra alte pareti rocciose, sentieri e guadi, che scopriremo questo territorio speciale. E ancora ci attende il delizioso borgo fantasma di Carlano con le suggestive vestigia di chiesa e castello testimonianze di antichi splendori. La degustazione di birre con assaggi di prodotti del territorio completerà un percorso del bello e del gusto, in cui condividere l’emozione di luoghi unici e sapori unici. Una giornata tutta da (de)gustare!

Ritrovo: h 8,30 Fano (PU), Pasticceria Longhini, via della Giustizia 34 oppure h 9,30 Piobbico (PU) parcheggio c/o farmacia.

Quota: € 34 la quota comprende:

Fine attività: 18 circa – Spostamenti: con mezzi propri

Punti d’interesse: ponte medievale di Apecchio, cascata della Gorgaccia, borgo fantasma di Carlano.

Materiali: mantella impermeabile, scarponi da trekking, abbigliamento a strati, pranzo al sacco, acqua, giacca a vento.

Principianti – Camminata 3/4 h, Dislivello 400 m, Lunghezza 10 km

Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (entro il venerdì che precede l’attività) o al cellulare. (IBAN: http://www.ilponticello.net/contact/)