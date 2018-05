Descrizione evento:

Programma dettagliato

Giornata speciale in una valle ricca di storia tra antichi bastioni, torri di osservazione medievali e crinali mozzafiato. Il nostro viaggio, che avrà inizio dal lago Aiolina, ci porterà a scoprire, attraversando boschi di latifoglie e suggestivi calanchi, la Torre della Metola, bastione d’avvistamento del XIII secolo perfettamente restaurato che diede i natali alla Beata Margherita. Da qui proseguiremo seguendo il crinale per raggiungere la chiesa sconsacrata detta Pieve dei Gratticcioli finché solo un breve tratto di strada ci separerà da una delle torri di guardia più antiche dello Stato Pontificio, la torre di Montemajo. Qui ad attenderci un vasto panorama dove la vista si potrà perdere tra la bellezza del Sasso Simone e la maestosità del monte Nerone prima di cominciare la discesa che in poco tempo ci condurrà all’ultima tappa del nostro viaggio: l’Azienda Agricola e Cantina Cà Icardo. Questa vivace realtà si basa su modello di agricoltura familiare e sostenibile ed è ricavata in un antico casale ristrutturato. Claudio e Giovanni offrono agli ospiti tutti prodotti aziendali: pane e dolci realizzati impastando farina da grano “Gentil rosso” da loro stessi coltivato, salumi di propria produzione, miele dagli alveari aziendali e confetture fatte in casa. L’azienda produce nella piccola cantina e da uve biologiche qui coltivate, vini bianco, rosso e vin santo, il “principe” dei vini da dolce. Concluderemo dunque la giornata con merenda in azienda agricola gustando gli strepitosi prodotti di questa fattoria/cantina…

Ritrovo: h 8,30 Panama Bakery Cafè (Pasticceria Longhini), via della Giustizia, 34 Fano (PU) – o – h 10 Piazzale del Tartufo, Sant’Angelo In Vado (PU)

Quota: 30 € la quota comprende:

Guida naturalistica AIGAE al seguito;

Escursione guidata tra torri medievali ed antichi bastioni;

Merenda a km zero e biologici all’Azienda Agricola Ca’ Icardo;

Fine attività: 18 circa

Spostamenti: con mezzi propri

Punti d’interesse: Torre della Metola, Pieve dei Gratticcioli, Torre di Montemajo.

Materiali: mantella impermeabile, scarponi da trekking, abbigliamento a strati, pranzo al sacco, acqua, giacca a vento.

Principianti/Appassionati – Camminata 5 h, Dislivello 400 m, Lunghezza 13 km

Prima di iscrivervi leggete le Domande Frequenti FAQ

Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (entro venerdì) o al cellulare. Pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN: http://www.ilponticello.net/contact/)

Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto il rimborso dell’intera quota; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata. Se l’annullamento avviene nelle ultime 24 ore non è previsto alcun rimborso.



Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 – Cell. +39 3393082161 – Email eleonora@ilponticello.net