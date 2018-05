Descrizione evento:

Programma dettagliato

L’asino, da compagno infaticabile di dure giornate di lavoro ad amico affidabile sempre più amato da adulti e bimbi. In compagnia di questo animale docile e sensibile percorreremo un itinerario nel cuore del polmone verde di Pesaro: il Parco San Bartolo. La passeggiata con gli asini è un modo per scoprire gli angoli più belli di questo colle, sconosciuti alla maggior parte di coloro che questo meraviglioso luogo lo percorrono solo su ruote! I bimbi potranno imparare come rapportarsi al meglio con quest’animale e, al termine di un divertente “corso di formazione”, sarà rilasciata loro la speciale “Patente da conducente di asini”. Una giornata tutta da godere per grandi e piccini. Per concludere in bellezza, merenda-aperitivo in compagnia!

Ritrovo: h 10,00 Colombarone (Pesaro), Piazzale del Giglio

Quota: Adulti €10 – bambini € 20 – minori di 3 anni gratis.

La quota comprende:

Scuola guida per “asinaro” e consegna patente;

Escursione con guida naturalistica in compagnia degli asini;

Story telling sull’asino;

merenda-aperitivo presso Active Outdoor (Pesaro).

Materiali: scarpe con suola scolpita, berretto, abbigliamento a strati, acqua, pranzo al sacco

Fine attività: h 16 circa

Punti d’interesse: Casteldimezzo, Baia Vallugola, falesia del Monte San Bartolo

Spostamenti con mezzi propri

Turisti camminata 3 h dislivello 250 m distanza 6 km

Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 – Email federico@ilponticello.net – Cell. 333 7435749