Descrizione evento:

Programma dettagliato

Grotte carsiche, abbazie millenarie, fresche faggete e birrifici artigianali del Monte Catria. Favoloso itinerario dedicato a coloro per i quali la natura va gustata con gli occhi, l’olfatto ed il palato. La preziosa acqua delle sorgenti del massiccio del Monte Catria è l’elemento essenziale per le ottime birre artigianali prodotte in questi luoghi. Ci attendono splendide escursioni che si concludono in grotte di facile accesso con tante curiosità da raccontare e piccoli gioielli naturalistici da osservare. La degustazione di birre artigianali con assaggi di prodotti del territorio completerà un percorso del bello e del gusto, in cui condividere l’emozione di luoghi unici e sapori eccezionali. Una giornata tutta da (de)gustare!

Ritrovo: h 9 Panama Bakery Cafè (Pasticceria Longhini), via della Giustizia 34, Fano (PU) o h 10,15 Petrara, frazione di Serra Sant’Abbondio (PU)

Quota: € 35 la quota comprende:

Guida naturalistica al seguito;

Escursione naturalistica per grotte ed abbazie del Monte Catria;

Degustazione di prodotti locali e birre artigianali del Birrificio La Castellana;

Degustazione di di prodotti locali e birre artigianali del Birrificio del Catria.

Fine attività: 18 circa – Spostamenti: con mezzi propri

Punti d’interesse: Madonna del Grottone, Abbazia di Fonte Avellana, grotta di San Pier Damiani

Materiali: mantella impermeabile, scarponi da trekking, abbigliamento a strati, pranzo al sacco, acqua, cappello.

Principianti – Camminata 3/4 h, Dislivello 250 m, Lunghezza 7 km

Prima di iscrivervi leggete le Domande Frequenti FAQ

Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (entro il venerdì che precede l’attività) o al cellulare. (IBAN: http://www.ilponticello.net/contact/)

Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto un rimborso dell’intera quota versata; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata. In caso di annullamento a meno di 24 ore dall’evento non è previsto rimborso.

Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 Cell. +39 338 7145465 Email pietro@ilponticello.net