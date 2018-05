Descrizione evento: Programma:

La serata inizierà con un aperitivo alla cantina della Fattoria Le Terrazze di Numana, un meraviglioso fabbricato in pietra, completamente immerso nel verde delle colline marchigiane dove degusteremo tre tipologie di vini provenienti da vitigni locali e verremo accompagnati nei luoghi di produzione del vino per una visita guidata. Da qui ci sposteremo per un panoramico trekking nel Parco Regionale del Conero: sarà un’occasione unica di osservare i faraglion chiamati “le Due Sorelle” dall’alto avvolte dalle calde luci del tramonto. Faremo cena al sacco e ci faremo avvolgere dal magico e misterioso mondo dei rapaci notturni, gli “strigiformi”, civette, assioli e barbagianni. In totale silenzio con le orecchie ben aperte potremo ascoltare i loro canti grazie alla tecnica del “playback”, l’emissione di versi registrati che permette di aumentare la risposta dei maschi territoriali che segnaleranno col proprio canto la loro presenza. E per concludere, tisana rilassante e liquore alle erbe prima dei saluti finali… Ritrovo: h 16,30 pasticceria Longhini, via della Giustizia 34, Fano (PU) – h 17,30 Fattoria Le Terrazze Via del Musone 4, Numana (AN) Quota: € 32 la quota comprende: Guida naturalistica al seguito; Dimostrazione di utilizzo del playback e ascolto dei “suoni” della notte; Escursione guidata nel Parco Regionale del Conero; Degustazione di tre vini e visita in cantina Fattoria Le Terrazze; Tisana della buonanotte e liquore alle erbe per i saluti finali. Informazioni: Fine attività: h 23 circa Trasferimento su mezzi propri Punti d’interesse: Passo del Lupo, notturna con ascolto rapaci notturni, visita alla cantina Fattorie Le Terrazze. Materiali: mantella impermeabile, scarponi da trekking, cena al sacco, abbigliamento a strati, acqua, torcia elettrica. Principianti – camminata 3 h, lunghezza 5 km, dislivello 200 m

Iscrizioni: Prima di iscrivervi leggete le Domande Frequenti FAQ Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (entro venerdì) o al cellulare. Pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN: http://www.ilponticello.net/contact/) Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto un rimborso dell’intera quota versata; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata; in caso di annullamento entro 24 ore dall’evento non è previsto rimborso. Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 Cell. 3496148421 E-mail natascia@ilponticello.net